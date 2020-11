Governo: Nencini (Psi) a "Nova", con patto legislatura lavorare immediatamente per Costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patto di legislatura sarebbe "utile": se fosse praticabile, bisognerebbe "lavorare immediatamente per una Costituente". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il senatore del Partito socialista italiano (Psi) e vicepresidente del gruppo Iv-Psi a palazzo Madama, Riccardo Nencini, commentando la proposta emersa ieri nel vertice di maggioranza a palazzo Chigi con i capigruppo. "Siccome anche io sono convinto che sia utile un patto di governo di legislatura, nel momento in cui si certifica che questo patto viene reso possibile, bisogna lavorare immediatamente per una Costituente, dove sono rappresentati tutti, pari grado", ha sottolineato Nencini. Andrebbe fatta "con gli eletti", le andrebbero conferiti "dei poteri costituenti", quindi senza "una differenza tra maggioranza e opposizione", e bisognerebbe farvi "sedere i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali" per "scrivere una bozza di modifica della Carta". (segue) (Rin)