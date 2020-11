Governo: Nencini (Psi) a "Nova", con patto legislatura lavorare immediatamente per Costituente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Nencini, "la pandemia ha dimostrato molte cose" e "una delle cose che ha mostrato con maggiore evidenza è che il federalismo all’italiana qualche lacuna l’ha aperta. Però attenzione, perché viviamo in un paradosso: le Regioni chiedono da un lato maggiori poteri decisionali, al contempo però chiedono allo Stato di assumere decisioni che riguardino tutte le Regioni. E qui c’è una contraddizione palese", ha osservato Nencini, secondo cui "la verità è che nell’attuale Costituzione un certo equilibrio era stato raggiunto, perché tu deleghi tutta una serie di funzioni e di poteri con l’articolo 117, però con l’articolo 120, in casi di calamità e di rischio per la salute dei cittadini, lo Stato può avocare quelle funzioni a sé. Quindi quello che io vedo ad oggi è una carenza politica". In particolare, ha evidenziato Nencini, c’è "un paradosso delle Regioni, perché talvolta pretendono autonomia integrale, ma al contempo chiedono al governo di assumere decisioni che riguardano anche le Regioni medesime". Invece, per quanto riguarda le fasce differenziate introdotte per i territori più o meno a rischio Covid, il senatore ritiene che "il governo abbia fatto bene a usare misure più dure dove il problema è esploso con maggiore preoccupazione, e più leggere dove il problema esiste, ma non ha quell’evidenza lì". (segue) (Rin)