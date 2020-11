Governo: Nencini (Psi) a "Nova", con patto legislatura lavorare immediatamente per Costituente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte, ha proseguito però Nencini, "la Costituzione" con l’equilibrio tra gli articoli 117 e 120 "consente anche al governo di intervenire, se lo vuole, con tutta la decisione che sarebbe richiesta. In questo caso, quindi, l’uso si lega alla leadership politica, non a un buco costituzionale". Interrogato sull'ipotesi del superamento del titolo V, Nancini ritiene che "vada riaggiornato". Su questo "non c’è dubbio", ha spiegato, "però bisogna rileggere anche l’organizzazione dei poteri dello Stato per come si è ridefinita nel tempo della pandemia. Le faccio un esempio: l’articolazione dei tre poteri in Italia, da Montesquieu in poi, in Italia qualche momento di crisi in questi mesi l’ha vissuto, perché sono aumentati i poteri della figura apicale del governo, e accanto a quella figura si sono messi in equilibrio i presidenti delle Regioni. Il Parlamento - ha sottolineato il senatore del Psi - ha subito una diminutio. E gli altri soggetti che hanno subito una grossa diminutio sono stati i sindaci". Per quanto riguarda l’ipotesi del superamento del bicamerismo perfetto, invece, Nencini fa notare che già "non esiste più da diversi anni". (segue) (Rin)