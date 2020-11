Governo: Nencini (Psi) a "Nova", con patto legislatura lavorare immediatamente per Costituente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai, ha insistito il senatore Psi, "siamo passati da una proliferazione straordinaria di decreti legge" all’abuso del cameralismo imperfetto. Le faccio un esempio: se ormai un decreto parte dalla Camera e tutto il lavoro emendativo si fa alla Camera, quando quel decreto arriva al Senato", viene posta la fiducia e "il Senato approva". Se invece "il provvedimento nasce in Senato", ed è quest’ultimo che propone gli emendamenti, "a quel punto è la Camera che vota la fiducia su quel decreto già approvato dal Senato. Il bicameralismo è sparito. Le due Camere erano concepite da parte dei costituenti non con una Camera legislativa e l’altra decidente in surroga. Avevano naturalmente gli stessi poteri". Questo ormai, ha osservato Nencini, "è stato spazzato via" e ciò "si giustifica con il carattere dell’urgenza dovuto alla tutela della salute. Lo dico da storico: mai norma eccezionale diventò più permanente". Alla domanda se non sia necessario fare un passo indietro sul regionalismo, anche nell’ottica della riduzione del debito pubblico, Nencini ha ribattuto: "No, no non sarei d’accordo. Una cosa però la sottolineo: le Regioni nascono come enti di programmazione. Così vengono concepite e così vengono istituite. Poi diventano organismi di spesa, ormai il bilancio della Regione è fatto dal 75-80 per cento di spesa sanitaria, e l’altro pezzo è diviso in molti altri campi. Se togli la salute e i trasporti, nel bilancio della Regione rimane veramente un pugno di denaro. Magari dovremmo cominciare a ragionare più nella logica delle macroregioni". Queste, secondo il senatore, non dovrebbero costituire un problema per l’unità nazionale: "L’unità di un Paese - ha spiegato - la fanno l’etica della responsabilità e lo spirito civico. Questi sono i due fattori che oggi mancano palesemente all’Italia, e che l’Italia aveva nel secondo dopoguerra. Questa è la grande differenza". (Rin)