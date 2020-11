Turchia-Bosnia: Erdogan riceve esponente musulmano presidenza bosniaca a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto oggi a Istanbul l'esponente musulmano nella presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Sefik Dzaferovic. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L'incontro a porte chiuse si è tenuto a Vahdettin Mansion nella città metropolitana turca di Istanbul. Il colloquio tra Erdogan e Dzaferovic è avvenuto in concomitanza con la riunione tralaterale fra i ministri degli Esteri di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Turchia, rispettivamente Nikola Selakovic, Bisera Turkovic e Mevlut Cavusoglu ad Antalya. La visita di oggi in Turchia avviene dopo quella di Dzaferovic in Pakistan. "Abbiamo discusso della pubblicazione di caricature blasfeme in Francia", ha dichiarato il primo ministro pakistano Imran Khan dopo l'incontro dei giorni scorsi con Dzaferovic. "Nessuno ha il diritto di urtare i sentimenti di milioni di fedeli musulmani in nome della libertà di espressione", ha aggiunto Khan condannando questa mossa e ringraziando la Bosnia Erzegovina per il sostegno al Pakistan nel conflitto nel Kashmir. Khan ha quindi accettato l'invito di Dzaferovic a recarsi in visita in Bosnia Erzegovina, ricordando i legami speciali tra i due paesi anche alla luce dei tragici fatti avvenuti a Srebrenica nel 1995. (Tua)