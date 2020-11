Covid: Sala, in questo momento città pagano prezzo molto alto, ma da loro si ripartirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento il prezzo che pagano le città è molto alto, ma quando si ripartirà è molto probabile che la ripartenza sarà sempre dalle città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il dibattito con il direttore del Mit Senseable city Lab Carlo Ratti. “Noi saremo obbligati a ripensarci e trasformarci e questo sarà un processo creativo alla fine e la creatività si esprime dove già c'è e quindi dove hai università, hai scienza, hai conoscenza, hai la capacità di cambiare”, ha proseguito il sindaco. “Le città che per paura decidono di vivere chiuse con un pensiero solo autarchico, di non avere il coraggio dell'apertura - ha concluso Sala - avranno meno opportunità. L'apertura è sempre un'opportunità, la capacità di essere attrattivi, di scambiare i pensieri, di vivere il mondo è sempre un'opportunità: io mi batterò sempre perché la nostra città rimanga una città aperta, internazionale disponibile a cambiare”.(Rem)