Usa-Ue: Sereni, con Biden potrebbe esserci un cambiamento nel rapporto tra Europa e Stati Uniti

- Se dovesse essere Joe Biden il nuovo presidente degli Stati Uniti “ci potrebbe essere un rientro degli Stati Uniti nella dinamica multilaterale e quindi anche un maggior dialogo tra Washington e l'Europa". Così la viceministra degli Esteri Marina Sereni, durante un dialogo online con il presidente delle Acli, Roberto Rossini, a commento delle presidenziali statunitensi. “Se dovesse essere Biden il prossimo inquilino della Casa Bianca, non credo che assisteremmo a cambiamenti radicali in politica estera", ha dichiarato la Sereni. "Biden - ha proseguito Sereni - continuerà a vedere nella Cina, come già Trump, un avversario strategico. In Medio Oriente, gli Accordi di Abramo, uno dei successi in politica estera di quest'ultima amministrazione, saranno confermati e considerati come un passo positivo. Forse ci sarà una maggiore attenzione a riaprire il processo di pace israelo-palestinese, magari sollecitando Israele a una maggiore disponibilità, ma non assisteremo a un forte cambio di linea. Forse si potrebbe riaprire la questione Iran”. (segue) (Res)