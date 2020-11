Proietti: borsa di studio finanziata da Campidoglio per giovani artisti, ok a mozione in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una borsa di studio, finanziata da Roma Capitale, in memoria di Gigi Proietti e rivolta ai giovani talenti meritevoli nel campo del teatro e del cinema che si trovano in situazioni di difficoltà economica. È quanto chiede alla sindaca e alla giunta una mozione a prima firma del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, approvata all'unanimità con 36 voti favorevoli dall'Assemblea capitolina. La mozione, sottoscritta anche dagli altri gruppi consiliari, prevede tra le altre cose che la borsa di studio sia annuale e assegnata nell'ambito di una manifestazione pubblica che coinvolga associazioni e istituti che operano a Roma in campo artistico. Attraverso un regolamento e bando di concorso la borsa di studio è, nelle intenzioni delineate dall'impianto della mozione, un omaggio "per mantenere vivo il ricordo umano e artistico del grande attore, regista e cantante, che ha raccontato con ironia e intelligenza la nostra società attraverso i tratti inconfondibili della romanità".(Rer)