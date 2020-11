Covid: a Monza al via i servizi di emergenza di igiene urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'ultimo Dpcm che ha previsto misure straordinarie in città per il contenimento del Covid – 19, sono stati riattivati alcuni servizi di Igiene Urbana già sperimentati con successo nella prima fase dell'emergenza, la scorsa primavera. “Durante la scorsa primavera eravamo stati tra i primissimi Comuni in tutta Italia a convertire alcuni servizi in versione lockdown, spiega l'assessore all'ambiente Martina Sassoli. Oggi con la definizione delle zone di criticità introdotta dall'ultimo DPCM e l'inserimento della Lombardia nella cosiddetta zona rossa, riprendiamo quel percorso che era stato accolto con grande interesse dai cittadini. È un momento difficile che, però, ci mette di fronte a un'opportunità interessante. Abbiamo, infatti, l'occasione di sperimentare servizi sempre più all'avanguardia e con un forte contenuto innovativo e sviluppare una coscienza ambientale sempre più matura”. È di nuovo attivo il servizio di ritiro «porta a porta» gratuito degli sfalci verdi dedicato alle utenze domestiche: sfalci d'erba, scarti vegetali da pulizia dell'orto e del giardino, piccole potature, foglie e rami secchi. Il materiale deve essere raccolto in sacchi o fascine e ogni pacco non deve superare i 15 chilogrammi. Ogni richiesta di ritiro non può superare i 15 sacchi. Dal 7 novembre si potrà prenotare il servizio al numero verde 800.77.49.99 attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16 oppure attraverso il form presente sul portale www.monzapulita.it. (segue) (Com)