Russia-Argentina: Putin discute con omologo Fernandez su cooperazione e vaccino Sputnik V (2)

- Buenos Aires si era messa sulle tracce del vaccino con una missione a Mosca effettuata dal vice ministro della Salute, Carla Vizzotti, e dal suo assessore Cecilia Nicolini. Un viaggio, spiegava Fernandez, che avrebbe permesso di "saperne di più sui progressi del vaccino" e verificare la fattibilità finanziaria dell'operazione. Le fonti diplomatiche citate dalla stampa riferiscono che i due paesi stabiliranno oggi che ogni progresso scientifico sullo "Sputnik V" sarà comunicato anche alle autorità farmaceutiche argentine. Polemiche erano emerse sull'ipotesi che il farmaco, che ancora deve terminare l'iter di test clinici utili alla sua approvazione, potesse essere obbligatorio per la popolazione argentina. Ipotesi smentita dalla stessa Vizzotti, secondo cui "nessuno" dei farmaci che il paese si appresta a comprare sarà obbligatorio. Il governo, ha inoltre assicurato il vice ministro, preparerà una "campagna straordinaria" per "creare fiducia" sul rimedio, dal momento "che nella valutazione di un vaccino non esiste la geopolitica, ma la sicurezza e l'efficacia". "L'applicazione del vaccino sarà gratuita per tutta la popolazione e verranno privilegiate inizialmente le fasce a rischio, il personale sanitario e le forze di sicurezza", aveva da parte sua affermato Nicolini in un'intervista al canale televisivo "C5N". (segue) (Rum)