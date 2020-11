Russia-Argentina: Putin discute con omologo Fernandez su cooperazione e vaccino Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo stretto dal governo argentino ha riportato in auge le critiche che la comunità scientifica internazionale aveva rivolto alle autorità sanitarie russe, mettendo in dubbio un processo di autorizzazione portato a termine con tempi ristretti, lontani dagli standard identificati a livello globale. Al momento il farmaco è nella "fase 3" dei test, passo indispensabile per ricevere il visto buono dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ed essere distribuito sul mercato globale. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica "The Lancet" riferisce che il 100 per cento della popolazione adulta, sana, sottoposta al vaccino, ha mostrato una forte risposta immune alla Sars-Cov-2. Lo "Sputnik V", elaborato in forma artificiale e senza componenti del coronavirus, richiede due somministrazioni a distanza di 21 giorni. (segue) (Rum)