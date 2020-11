Paesi Bassi: premier Rutte, minacce alla libertà di espressione sono intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce alla libertà di espressione sono intollerabili: lo ha dichiarato il premier olandese, Mark Rutte, dopo che un insegnante a Rotterdam è stato costretto a nascondersi in seguito ad una discussione in classe sull'uccisione del professore francese Samuel Paty. La polizia olandese avrebbe fermato una ragazza di 18 anni per aver incitato altre persone sui social network a minacciare l'insegnante della scuola superiore dei Paesi Bassi. Secondo il premier Rutte, le minacce contro l'insegnante sono "assurde e intollerabili". "Dobbiamo essere in grado di discutere su argomenti come la libertà di espressione nelle nostre classi senza alcuna pressione dall'esterno", ha dichiarato il capo del governo dell'Aia. Rutte ha quindi difeso il diritto di avere la "piena libertà" di esternare opinioni diverse. (Rum)