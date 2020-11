Iran: documentario su Gaetano Pesce e la Teheran National Library

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il visionario progetto realizzato nel 1977 da Gaetano Pesce nell’ambito del concorso internazionale indetto per la realizzazione della Biblioteca nazionale di Teheran è stato il soggetto del secondo episodio della serie “Domus Eyes on Iran”, presentato il 6 novembre presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia in Iran, Giuseppe Perrone, in occasione delle giornate internazionali del design italiano. Lo riferisce il sito della Farnesina. Nel video-documentario Gaetano Pesce, intervistato dall’ambasciatore a Teheran, racconta le caratteristiche di quel visionario progetto, esemplare della sua concezione di architettura come arte immersa nella realtà, capace di esprimere contenuti e di porsi al servizio della società. Il disegno di Pesce per la Biblioteca nazionale di Teheran, che non fu selezionato dalla commissione esaminatrice, si è poi rivelato anticipatore di tendenze architettoniche che si sarebbero affermate nei decenni successivi, a partire dall’utilizzo di volumi non lineari e frammentati che trasmettono una sensazione di caos controllato e imprevedibilità. La Biblioteca nazionale era immaginata da Pesce come un “grande contenitore” che “rappresentava il potere”, ed all’interno del cui perimetro figuravano 22 grandi masse organiche, differenti in volume e materiale, ognuna delle quali simboleggiava “le minoranze oppresse”. Un’architettura “violenta”, “strumento di denuncia della realtà”. (segue) (Com)