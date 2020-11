Iran: documentario su Gaetano Pesce e la Teheran National Library (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento di presentazione davanti a un pubblico di professionisti del settore, l’ambasciatore Perrone ha definito il progetto, pur mai realizzato, una “pietra miliare nella storia dell’architettura”. I disegni di Pesce per la Biblioteca nazionale di Teheran, le cui stampe sono state esposte nel giardino della Residenza italiana in occasione della presentazione del video-documentario, fanno oggi parte della collezione del Canadian Centre for Architecture di Montreal. “Domus Eyes on Iran” è una serie prodotta dall’ambasciata d’Italia in Iran in collaborazione con la storica rivista milanese. Ogni episodio della serie prende spunto da un articolo dedicato da Domus ad un’opera realizzata in Iran da architetti italiani o iraniani per approfondirne i contenuti e seguirne gli sviluppi successivi. L’episodio “Gaetano Pesce e la Biblioteca nazionale di Teheran” è visibile online sul canale Youtube e sulle piattaforme social dell’ambasciata d'Italia a Teheran e sul sito della rivista Domus. Gli episodi successivi verranno pubblicati sulle stesse reti a cadenza mensile. (Com)