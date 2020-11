Scuola: a Monza quasi 12mila gli studenti in presenza, 22 le classi in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, con l'entrata in vigore del nuovo dpcm per il contenimento del Covid, a Monza sono quasi 12 mila gli studenti che continueranno a sedersi sui banchi delle proprie classi, mentre sono poco più di 13 mila quelli che seguiranno le lezioni da casa. Lo fa sapere una nota del Comune del capoluogo brianteo, dove sono 11.702 (in 521 classi) i ragazzi che continueranno a seguire le lezioni in presenza. Si tratta dei bambini e degli alunni degli asili nido (1.016 bambini), delle scuole dell'infanzia (3.204), delle scuole primarie (6.107) e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado (1.375). Sono, invece, 13.281 (su una popolazione scolastica complessiva di 24.983 tra scuole statali e paritarie) gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, suddivisi in 624 classi, che da oggi proseguiranno l'anno scolastico con la didattica a distanza. Le classi che oggi a Monza sono in quarantena a causa dell'individuazione di uno o più studenti positivi o del personale scolastico sono 22: due sezioni di asili nido comunali (una al "Cederna" e una al "Cazzaniga"), otto classi di scuole dell'infanzia (una al "Maddalena di Canossa", una al "San Luigi", una al "San Giuseppe", tre al "San Luca", una al "Maria Bambina" e una al "Papini - Modigliani"), sei classi di scuole primarie statali (tra all'"Anzani" e tra al "Raiberti") e sei classi di scuole secondarie di primo grado statali (quattro all'"Ardigò" e due al "Bonatti"). (segue) (com)