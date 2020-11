Scuola: a Monza quasi 12mila gli studenti in presenza, 22 le classi in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 5 novembre il Comune di Monza ha provveduto direttamente a effettuare due interventi di sanificazione straordinaria: uno alla scuola primaria "Raiberti" dell'Istituto comprensivo "Via Raiberti" e uno alla scuola secondaria di primo grado "Bonatti" dell'Istituto comprensivo "Via Correggio". Un'altra sanificazione era stata fatta lo scorso 15 ottobre e aveva coinvolto la scuola primaria "Alfieri" dell'Istituto comprensivo "San Fruttuoso". Ulteriori due interventi di chiusura per sanificazione sono stati effettuati direttamente dalla scuola dell'infanzia statale "Arké" (Istituto comprensivo "Koiné") e dalla scuola dell'infanzia "Preziosissimo sangue". "Il mondo della scuola, in questa fase di emergenza sanitaria, è sotto pressione. Stiamo lavorando per sostenere l'attività scolastica e il lavoro di insegnati e personale amministrativo in prima linea per garantire la continuità della didattica. E abbiamo consentito a quasi il 50 per cento della popolazione scolastica la presenza in classe. Nella battaglia quotidiana contro il Covid dobbiamo rivendicare con forza il valore dell'istruzione e garantire la sicurezza dei nostri figli", dichiarano in una nota il sindaco Dario Allevi e l'assessore all'Istruzione Pier Franco Maffé. (com)