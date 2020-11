Cina-Australia: ministro Esteri Pechino, Canberra rinnega suoi impegni con misure discriminatorie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Shanghai, durante il fine settimana scorso, la dogana cinese ha sequestrato una spedizione di aragoste dell'Australia occidentale per test di laboratorio. Durante i test, le spedizioni di aragoste vive non possono entrare in Cina e rimangono in quarantena nei magazzini. Secondo il quotidiano "South China Morning Post", il ministro del Commercio australiano, Simon Birmingham, ha affermato oggi che le spedizioni di aragoste sono state controllate per i "livelli di contenuto metallico" e il governo australiano e gruppi industriali hanno chiesto ulteriori chiarimenti da Pechino. "Comprendiamo le preoccupazioni del settore a questo proposito perché, naturalmente, questo tipo di prodotto ha un valore elevato, ma ha anche tempi brevi di consegna. E' quindi fondamentale che le scadenze siano ridotte al minimo. È importante oggi che le persone non saltino alle conclusioni su cosa significano questi ritardi, ma consentano alla nostra industria ittica di lavorare insieme ai nostri diplomatici e rappresentanti dell'agricoltura per accertare esattamente quali sono realmente i fatti e se saremo in grado di riprendere il loro commercio con fiducia e che le operazioni doganali avvengano in modo tempestivo", ha aggiunto Birmingham. (segue) (Cip)