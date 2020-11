Cina-Australia: ministro Esteri Pechino, Canberra rinnega suoi impegni con misure discriminatorie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha recentemente dichiarato che l'ultimo round di blocchi commerciali e divieti segue un conflitto di sette mesi che ha visto non solo l'orzo australiano colpito con nuovi dazi, ma anche divieti cinesi sulle esportazioni di carne bovina australiana, carbone e cotone e una nuova inchiesta antidumping sul vino australiano. Secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center la Cina è vista sempre più negativamente negli ultimi tempi dalle economie più avanzate, con un'opinione sfavorevole del paese asiatico che cresce maggiormente in Australia: l'81 per cento ora afferma di vedere la Cina in modo sfavorevole, con un aumento di 24 punti percentuali rispetto allo scorso anno. (Cip)