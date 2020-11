Balcani: trilaterale dei ministri Esteri di Serbia, Turchia e Bosnia ad Antalya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi una riunione trilaterale fra i ministri degli Esteri di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Turchia, rispettivamente Nikola Selakovic, Bisera Turkovic e Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo degli Esteri, l'incontro è avvenuto a margine dei lavori del Processo di cooperazione nell'Europa sud-orientale (Seecp), ad Antalya, in Turchia. Il ministro serbo ha ribadito che la Serbia vede come interesse primario la pace, la stabilità e la prosperità economica e che la cooperazione trilaterale deve concentrarsi sugli interessi comuni, in particolare nel campo dell'economia e delle infrastrutture. L'aspetto economico fra i tre Paesi, secondo Selakovic, ha un grande potenziale e per questo è importante assumere delle misure concrete per intensificare il lavoro del comitato commerciale trilaterale e dei forum trilaterali per le attività economiche. Gli interlocutori hanno constatato che i tre Paesi sono molto legati dal punto di vista economico e che c'è spazio per ulteriori investimenti e per una migliore connessione infrastrutturale. Fra i progetti sono stati menzionati l'autostrada Belgrado-Sarajevo e il gasdotto Turkish Stream. (Seb)