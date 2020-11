Lavoro: Ccnl terziario, ripreso confronto tra Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil si sono incontrati per riprendere le riflessioni relative al rinnovo del Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 ed hanno condiviso la consapevolezza comune che la risposta più virtuosa al periodo drammatico che stiamo vivendo, i cui temi di carattere sociale risultano oggettivamente predominanti, è quella di non restare fermi e di agire, rimettendo in moto le relazioni sindacali, peraltro mai interrotte in questo periodo. È quanto si legge in una nota congiunta delle quattro organizzazioni. Il percorso negoziale che si vuole intraprendere, condizionato inevitabilmente dall’andamento dell’epidemia e dalle dinamiche/andamenti macro economici del settore, prosegue la nota, dovrà collocarsi nella cornice dei contenuti degli accordi interconfederali sulla “rappresentanza” del 2015 e sul “nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 2016, confermando la centralità del Ccnl, anche come strumento e luogo di gestione, nel rispetto delle attribuzioni dei diversi livelli contrattuali, delle trasformazioni che stanno emergendo nella fase pandemica. Le parti entro la fine del mese di novembre si incontreranno nuovamente per avviare le trattative. (Com)