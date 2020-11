Italia-Argentina: ambasciatore Manzo interviene in parlamento, focus su investimenti e dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo politico e il rilancio degli investimenti e dell'export sono stati i temi al centro dell'intervento dell'ambasciatore d'Italia in Argentina Giuseppe Manzo tenuto oggi in modalità virtuale presso la Camera dei Deputati della Provincia di Buenos Aires. "La collaborazione Italia-Argentina non si ferma neanche con la pandemia. Le fondamenta solidissime dei nostri rapporti sono costituite da origini, valori e storia comuni. Ben la metà degli argentini ha origini anche italiane! Ma non solo. Quello che ci unisce è la voglia di lavorare insieme al futuro dei nostri due popoli" ha commentato l'ambasciatore Manzo nel corso dell'incontro. (segue) (Com)