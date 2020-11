Italia-Argentina: ambasciatore Manzo interviene in parlamento, focus su investimenti e dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, promossa dalla presidente della Commissione commercio estero della Camera dei deputati della Provincia, Susana Lazzari, con la partecipazione di numerosi deputati e senatori provinciali e nazionali e rappresentanti di imprese locali, è stata l'occasione per fare il punto su importanti progetti e investimenti che coinvolgono imprese italiane. Tra questi il progetto dell''impresa di costruzioni Cmc che proprio nella provincia di Buenos Aires sta scavando un tunnel che porterà acqua potabile a 2,5 milioni di persone, ma anche l'investimento di Tozzi Green sul settore del rinnovabile nella Provincia di Catamarca per la costruzione di un parco fotovoltaico. Parallelamente Iveco ha recentemente ottenuto la commessa di 100 camion all'azienda Nrg, la più grande fornitura vinta dall'azienda italiana in America latina. (segue) (Com)