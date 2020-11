Italia-Argentina: ambasciatore Manzo interviene in parlamento, focus su investimenti e dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'agenda comune ricca quella tra Italia e Argentina emersa durante l'incontro e non a caso a poche ore dall'approvazione da parte del Senato della Provincia di Buenos Aires del progetto di legge che istituisce il "giorno dell'emigrante italiano" nella giornata del 3 giugno. Tra le tante iniziative che verranno lanciate a breve, l'ambasciatore Manzo ha annunciato un ciclo di webinar sui temi della collaborazione fra Italia e Argentina nei settori dell'innovazione e delle start up e un progetto in linea con l'agenda su temi di genere. Si tratta, quest'ultima, di un'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Baci (Buenos Aires Cuochi Italiani) che punta alla formazione nel settore della cucina e dell'imprenditoria di donne provenienti da zone emarginate. (Com)