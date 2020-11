Omicidio Cerciello Rega, l'ufficiale che ha trovato americani spiega "così siamo arrivati a loro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una sua intuizione si sarebbe arrivati alla stanza 109 dell'albergo Le Meridien di Roma dove si erano rifugiati i due americani dopo aver ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il maggiore Francesco Soriciello, nel luglio 2019 era al comando della compagnia carabinieri Roma San Pietro. "Alle 3.45 della mattina del 26 luglio sono stato svegliato dalle sirene e ho chiamato la centrale per chiedere cosa fosse accaduto", ha detto questa mattina in aula in corte d'assise a Roma nel corso del processo che vede imputati Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. L'ufficiale, quindi, ha raccontato di essere arrivato in via Pietro Cossa quando il militare accoltellato era gia stato portato via. "Abbiamo cominciato a cercare telecamere sui possibili punti di fuga. La prima descrizione li indicava come magrebini con felpe scure".Arrivati all'albergo Le Meridien hanno dovuto constatare che non c'erano telecamere esterne ma quelle che davano sull'ingresso, "alle 2.45, inquadravano due giovani che indossavano felpe scure, uscire dalla hall". Ma non erano magrebini. Nonostante questo e nonostante, essendo luglio, Roma ed anche l'albergo fossero pieni di giovani con fattezze simili, Soriciello ha mantenuto alta l'attenzione sui due. Un altro aspetto era legato al fatto che telecamere successive all'albergo non avevano ripreso possibili sospetti. "Quindi i fuggitivi dovevano aver trovato riparo tra via Pietro Cossa e Le Meridien". Quando i militari a cui il maggiore aveva chiesto di perlustrare la zona hanno trovato la borsa di Brugiatelli in una fioriera vicino l'albergo, "ho capito che quella era la pista giusta". Dalle telecamere interne, seguendo i corridoi e gli ascensori, "siamo arrivati alla stanza 109 - ha detto -. Dal vice direttore dell'albergo abbiamo saputo che era stato fatto un solo check-in ma che all'interno c'erano due giovani. Alle 10.45 la donna delle pulizie ancora non aveva potuto riassettare la stanza e che, quindi, i ragazzi erano dentro". Poco dopo i carabinieri hanno fatto irruzione nella stanza fermando i due giovani americani. (Rer)