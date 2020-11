Cile-Bolivia: presidente Pinera non sarà presente a insediamento Luis Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, non assisterà domenica prossima all'insediamento del presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, diversamente da quanto annunciato in precedenza. Lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri cileno, Andres Allamand, incaricato di rappresentare il suo paese alla cerimonia che si terrà a La Paz. "Il presidente ha un'agenda particolarmente impegnativa in questi giorni e ha preferito concentrarsi al cento per cento sui temi interni", ha detto il ministro. Allamand ha quindi sottolineato che "Pinera ha già parlato con il presidente eletto Arce e si è congratulato personalmente" e che i due hanno concordato sul fatto che "ci sono le condizioni per dare il via a una nuova relazione bilaterale". (segue) (Abu)