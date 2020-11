Cile-Bolivia: presidente Pinera non sarà presente a insediamento Luis Arce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aggiunto per parte sua che il governo cileno ha accolto con favore le dichiarazioni di Arce circa la necessità di una relazione di "buon vicinato" tra i due paese e che Santiago "ha la migliore predisposizione" per "riattivare le relazioni sul piano politico, parlamentare, del commercio, dell'imprenditoria, della società civile e sul piano culturale". Al di là delle affinità ideologiche tra i governi dei due paesi, le relazioni diplomatiche tra Cile e Bolivia sono segnate principalmente dalla rivendicazione da parte di La Paz di uno sbocco sovrano all'Oceano Pacifico. Si tratta di una questione risolta lo scorso anno nel consesso internazionale con una sentenza della Corte di giustizia dell'Aja (Cig) che aveva concluso che il Cile "non ha mai contratto l'obbligo legale di negoziare l'accesso sovrano". (segue) (Abu)