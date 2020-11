Cile-Bolivia: presidente Pinera non sarà presente a insediamento Luis Arce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale dell'Aja ha di fatto scartato tutti gli argomenti apportati dall'allora governo di La Paz, guidato dall'ex presidente Evo Morales, secondo cui Santiago aveva disatteso un impegno a negoziare. La corte riconosceva quindi che un impegno può nascere anche come consuetudine, ma che nel caso in questione non si riscontrava un elemento determinante per parlare di obbligo. Un passaggio della sentenza affermava ad ogni modo che la decisione della Cig "non impedisce alle parti di portare avanti i colloqui per rispondere alle questioni legate alla mancanza di sbocchi sul mare della Bolivia". (Abu)