Camera: martedì audizione Busia, presidente Anac su normativa subappalto

- Martedì 10 novembre, alle ore 13, le commissioni riunite Ambiente e Politiche Ue della Camera, presso l'Aula della commissione Ambiente, svolgono in videoconferenza l'audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell'Unione europea. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)