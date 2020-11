Elezioni Usa: Di Maio, saremo sempre amici e alleati degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sarà "sempre amica e alleata degli Stati Uniti" e non sarà l'elezione di un nuovo presidente a fare la differenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista a "The Post Internazionale". Il capo della diplomazia italiana ha precisato che il governo aspetta i risultati ufficiali per commentare le elezioni. "Noi saremo sempre amici e alleati degli Stati Uniti. Come ho già detto prima del giorno delle elezioni, non sarà l'elezione di un presidente o di un altro a determinare la differenza, perché la nostra alleanza è solida; è nel Patto atlantico. Però come ci siamo detti in questi ultimi quattro anni abbiamo lavorato molto bene con l'amministrazione e il Made In Italy è sempre stato tutelato, e adesso con la nuova amministrazione (quale che sia) continueremo a lavorare in sintonia. A chi dice che Salvini è il Trump italiano, rispondo che non dobbiamo classificare la politica di un paese come l'Italia con le categorie di un paese come gli Stati Uniti, anche perché lì vige un bipolarismo molto forte mentre in Italia abbiamo varie forze politiche che frammentano il nostro sistema politico", ha spiegato Di Maio. (Res)