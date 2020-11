Migranti: commissaria Ue Johansson, rotta migratoria verso Canarie è una "sfida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rotta migratoria verso le Isole Canarie è una "sfida" per la Spagna e per l'Unione europea ed il governo spagnolo insieme alle forze di sicurezza e alla comunità autonoma stanno compiendo degli "sforzi impressionanti". Lo ha affermato oggi la commissaria europea per gli Affari Interni, Ylva Johansson, in una visita a Las Palmas de Gran Canaria accompagnata dal ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska, avvertendo della necessità di combattere le mafie che "mettono a rischio i migranti approfittando dei loro bisogni". Secondo la commissaria Ue, infatti, proteggere i migranti è un "obbligo morale" in quanto offrire asilo è uno dei principi dell'Unione europea. Tuttavia, ha evidenziato che le espulsioni debbano essere "intensificate e accelerate" nei casi di persone che "non hanno bisogno di protezione internazionale". Secondo la commissaria europea, la situazione relativa ai flussi migratori è "grave" perché "molte persone arrivano irregolarmente", ma il nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo in discussione a Bruxelles "fornirà una soluzione alla pressione migratoria" anche sulle Isole Canarie, individuando dei "canali legali" per raggiungere l'Europa. (segue) (Beb)