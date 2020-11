Migranti: commissaria Ue Johansson, rotta migratoria verso Canarie è una "sfida" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo, Johansson ha evidenziato i pilastri del nuovo Patto Ue sull'immigrazione e l'asilo, sottolineando che la situazione alle Canarie "mostra l'importanza di attuare i principi del nuovo patto" in termini di gestione "della migrazione insieme alla solidarietà e alla responsabilità condivisa" perché "ci permette di lavorare in modo flessibile" e di adattarci alle sfide "in continua evoluzione". Johansson, infine, ha accolto con favore il finanziamento di un programma in Gambia, in collaborazione tra Spagna e Germania, che permette di addestrare la polizia locale per "migliorare la lotta contro questo fenomeno" e si è detta "compiaciuta" della buone relazioni tra la Spagna e la Mauritania. (Beb)