Covid: da oggi a Roma personale Atac per contingentare ingressi nelle metro

- Da questa mattina personale Atac sta presidiando gli accessi delle principali stazioni metro di Roma, scaglionando le entrate, in base alla frequenza dei treni. Questa una delle misure adottate a Roma da oggi, giorno in cui è scattato l'obbligo della capienza massima del 50 per cento nei mezzi di trasporto pubblico previsto nell'ultimo Dpcm. Secondo le prime stime sulla metro A, nell'ora di punta, a quanto si apprende, hanno viaggiato 300 persone in media a treno, con picchi massimi di 500 persone, quindi numeri al di sotto della percentuale consentita dal Dpcm, fissata appunto al 50 per cento. (Rer)