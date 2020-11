Covid: Fontana, chiederemo a Speranza di allentare provvedimenti per territori in condizioni migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho già avuto interlocuzioni con i sindaci dei vari territori che ritengono di poter essere considerati in condizioni migliori e con loro abbiamo stabilito che dopo aver fatto fare ai nostri tecnici un'analisi chiederemo al ministro Speranza che vengano allentati parzialmente i provvedimenti per quei territori che dovessero risultare migliori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a “Pomeriggio 5”. “Non lo possiamo fare subito perché il Dpcm prevede 15 giorni di attesa – ha ricordato Fontana – ma, appena avrò in mano i risultati di queste analisi, la richiesta la farò subito: poi sarà il ministro a decidere quando e se concedere queste deroghe”. (Rem)