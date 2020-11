Elezioni Usa: corsa al Senato, in Arizona è ora favorito il candidato democratico Kelly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico in Arizona, Mark Kelly, potrebbe strappare alla repubblicana Martha McSally uno degli ultimi seggi in ballo al Senato degli Stati Uniti. Lo riferisce l'emittente "Cbs News", secondo cui l'eventuale vittoria di Kelly potrebbe consentire ai Democratici di sottrarre ai Repubblicani la maggioranza al Senato. McSally, storica alleata del presidente Donald Trump, era stata eletta dopo la morte del senatore John McCain nel 2018. Kelly, un ex astronauta, è stato quattro volte in missione nello spazio tra il 2001 e il 2011 prima di congedarsi dalla Nasa. (Nys)