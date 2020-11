Sicurezza: Di Maio, necessario elevare livelli in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un "Patriot act europeo" per innalzare i nostri livelli di sicurezza, proteggere i nostri confini e dire che, se una persona viene della Tunisia che non è un paese in guerra, questa deve essere rimpatriata con progetti europei. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a "The Post Internazionale". "Non voglio e non farei mai passare il concetto che migrante vuol dire terrorista; però c'è un'evidenza sotto gli occhi di tutti che ci deve portare ad elevare il livello di sicurezza come Europa", ha osservato Di Maio. "Noi oggi abbiamo i livelli di rimpatrio ma sono troppo bassi e abbiamo bisogno di un'Europa ci deve fare rimpatriare le persone come arrivano, no 100/200 ogni due settimane", ha dichiarato il ministro che ha aggiunto di guardare con molta attenzione in queste ore alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere austriaco Sebastian Kurz su un "Patriot Act europeo". "Quella proposta noi la integreremo con altre, come ad esempio la procura antiterrorismo europea", ha precisato Di Maio.(Res)