Farnesina: Di Maio, priorità a Regeni, Paciolla e pescatori in Libia

- Riportare a casa “il prima possibile” i pescatori italiani sequestrati in Libia e appurare la verità per Giulio Regeni e per Mario Paciolla. Sono queste le “tre priorità” indicate oggi dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista a “The Post Internazionale”. “Come Farnesina abbiamo ora tre priorità: abbiamo riportato a casa sette italiani rapiti nel mondo e ora ci rimangono tre casi. I pescatori in Libia che devono rientrare prima possibile, appurare la verità per Giulio Regeni e per Mario Paciolla. Che tra l'altro era mio coetaneo e conterraneo. Dalle indagini della Procura di Roma, possiamo constatare che sia la Colombia che l'Onu stanno collaborando con i nostri inquirenti”, ha detto il titolare della Farnesina. (Res)