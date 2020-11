Migranti: Di Maio, patto di Dublino va cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto di Dublino va cambiato: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a "The Post Internazionale". "Da Ursula Von der Leyen (la presidente della Commissione europea) ci aspettiamo molto di più sulla modifica del regolamento del trattato di Dublino, perché in questo momento non è stato fatto abbastanza", ha dichiarato Di Maio secondo cui "il nuovo patto per la Siria sull'immigrazione è utile per i rimpatri ma non è soddisfacente per la parte della distribuzione e della gestione".(Res)