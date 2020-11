Speciale infrastrutture: Operazione Risorgimento Digitale, Ericsson al fianco di Tim illustra i vantaggi di 5G e IoT

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Illustrare le potenzialità del 5G e dell'Internet of Things a professionisti e imprenditori: questo è l'obiettivo della Master Class "IoT e scenario 5G" tenuta da Ericsson all'interno di "Operazione Risorgimento Digitale", il programma di Tim per chiudere il digital divide culturale nel Paese, cui hanno aderito oltre 30 partner di eccellenza del settore pubblico, privato e del no profit. Come riferisce un comunicato stampa, da novembre prende il via un nuovo ciclo di Master Class online gratuite che permetteranno di apprendere direttamente dagli esperti di settore come attuare con successo un percorso di trasformazione in chiave digital per la propria impresa o professione. Nello specifico, la Master Class che vede protagonista gli esperti Ericsson si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sull'architettura e sulle principali applicazioni del 5G e dell'Internet delle Cose. Partendo dallo scenario di mercato, sarà presentato lo stato attuale e lo sviluppo del 5G nel mondo, con esempi significativi di operatori, servizi e terminali. Saranno quindi approfonditi casi d'uso di tipo consumer e industriale, con particolare attenzione ai nuovi modelli di business abilitati dal 5G e dall'IoT. (Com)