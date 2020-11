Speciale infrastrutture: Confindustria, 18 imprese e associazioni aderiscono a Gaia-X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18, tra imprese e associazioni, le organizzazioni italiane presentate da Confindustria che hanno aderito a “Gaia-X”, il cloud europeo per l’archiviazione, l’utilizzo e la condivisione dei dati all’interno dell’Ue. Lo rende noto Confindustria. Il livello delle adesioni conferma il forte interesse del settore privato nel progetto europeo che ha l’obiettivo di sviluppare forniture europee di servizi cloud e di definire i relativi standard. A partire dal luglio scorso, grazie alla collaborazione tra Confindustria e Dipartimento per la Trasformazione digitale, è stata avviata un’attività di informazione sul progetto che ha portato le imprese italiane a dare il loro notevole apporto. Confindustria esprime apprezzamento per l’impegno della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, sul progetto Gaia-X. Al momento hanno aderito 25 Paesi Ue, con Cipro e Danimarca che si accingerebbero a farlo. Si tratta di un progetto che rafforza l’autonomia e la competitività dell’Ue in un campo di importanza strategica per le imprese europee e per l’economia del continente. (Com)