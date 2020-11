Speciale infrastrutture: Germania, per ProSieben Sat1 utile da 69 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il gruppo televisivo tedesco ProSieben Sat1 ha registrato un utile di 69 milioni di euro, pari al doppio del totale raggiunto nello stesso periodo dello scorso anno. L'amministratore delegato, Rainer Beaujean, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dai nostri sviluppi nel terzo trimestre”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Ad ha aggiunto che, per l'intero 2020, il gruppo si aspetta un fatturato compreso tra i 3,85 e i 3,95 miliardi di euro, dopo i 4,13 miliardi di euro del 2019. L'utile operativo rettificato dovrebbe oscillare tra i 600 e i 650 milioni di euro, in calo dagli 872 milioni di euro dello scorso anno. Il fatturato trimestrale è diminuito dell'1 per cento su base annua, attestandosi a 921 milioni di euro. Tuttavia, la condizione per ulteriori sviluppi positivi è che il contesto economico rimanga stabile. Intanto, come evidenziato da Beuajean, i risultati ottenuti da ProSieben Sat1 nel terzo trimestre derivano dall'aumento della spesa in pubblicità degli inserzionisti, in particolare industrie farmaceutiche e automobilistiche. Tra giugno e settembre scorso, le entrate derivanti dalle pubblicità hanno subito un calo di soltanto il 6 per cento su base annua. “Allo stesso tempo, la nostra rigorosa gestione dei costi ha avuto effetto”, ha dichiarato l'Ad di ProSieben Sat1. (Geb)