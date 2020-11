Speciale infrastrutture: Mit avvierà confronto costante con Filt, Fit e Uilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia condivisa per recepire le nuove decisioni del Dpcm sul trasporto pubblico e la necessità di prepararsi fin da subito alla auspicata ripartenza delle attività, prime fra tutti le scuole. Sono stati i temi dell’incontro che si è tenuto ieri presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) tra la ministra Paola De Micheli e i segretari generali della Federazione dei lavoratori dei trasporti (Filt), Stefano Malorgio, della Federazione italiana trasporti (Fit), Salvatore Pellecchia, e di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. “C’è l’impegno - spiegano Mit e sindacati - all’adeguamento del protocollo condiviso per la protezione dei lavoratori e per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, con l’adozione di ulteriori misure per consentire agli operatori di assicurare la propria prestazione in sicurezza e di essere monitorati costantemente. È stato concordato l’avvio di un confronto costante che valuti l’impatto dell’andamento della pandemia nel comparto dei trasporti. Infine, è stato preso l’impegno per la convocazione di sedi di confronto sui diversi settori dei trasporti che mettano al centro le necessarie trasformazioni in relazione alle conseguenze della pandemia, il lavoro e i contratti nazionali”. (Com)