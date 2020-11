Speciale infrastrutture: De Micheli, orari troppo rigidi, cambiare modelli organizzativi tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo vivendo un momento che, paradossalmente, può essere propizio per cambiare i modelli organizzativi e per intervenire in termini di investimenti su strumenti che aiutino la sostenibilità”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, nel suo intervento all'incontro dal titolo “Rinascimento elettrico”, nell’ambito di Ecomondo Key Energy, dove ha parlato del trasporto pubblico locale. "Quello che si è svelato in questo mese di utilizzo dei mezzi con capienza all'80 per cento – ha osservato De Micheli - è la rigidità del modello di trasporto pubblico locale nelle città e del modello organizzativo degli orari, c'è un'assenza di flessibilità. E questo condiziona tutte le altre modalità di trasporto, tutta la mobilità cittadina". Quanto agli investimenti, invece, la ministra ha aggiunto: "Veniamo da un triennio nel quale gli investimenti nel fronte della mobilità sostenibile nelle città e, in particolar modo sulle infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile, finalmente hanno ripreso a correre aumentando del 2,6 per cento nel 2018 fino al 6,1 per cento nel 2019 e vedrete che quest'anno, alla fine, i dati saranno ancora più corposi". (Rin)