Speciale infrastrutture: Conftrasporto, bene stop divieto di circolazione, ora punto di ristoro per i camionisti

- La Conftrasporto-Confcommercio è soddisfatta per la sospensione del divieto dell'autotrasporto nei giorni festivi e ringrazia la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per la misura adottata per assicurare l’arrivo delle merci a destinazione e garantire così la continuità del servizio ai cittadini durante l’emergenza. E' quanto si legge in una nota Conftrasporto-Confcommercio, in cui si precisa che il secondo obiettivo colto dal provvedimento è scongiurare che le conseguenze economiche registrate fin qui dalle imprese di trasporto, dalla perdita dei fatturati ai crediti non riscossi, divengano insostenibili. Il vicepresidente di Conftrasporto Paolo Uggè ringrazia "la ministra, che ha dimostrato sensibilità nei confronti di una categoria che dall’inizio della pandemia non si è mai risparmiata. Ora però intervenga, per solidarietà umana, per fare in modo che si prevedano punti di ristoro anche lungo le strade statali e provinciali, e non solo nelle aree di sosta delle autostrade come invece previsto dall’ultimo Dpcm”. Su questo punto, ricorda la nota di Conftrasporto-Confcommercio, Italia Viva ha appena presentato un emendamento in cui chiede la continuità del servizio di ristorazione nelle aree di servizio anche lungo le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali e interportuali. “Iniziativa che non può che riscuotere il nostro plauso - afferma Uggè –. Un servizio che fornisce generi di prima necessità a tutti i cittadini, come sottolinea l’emendamento, presuppone la possibilità per le imprese di trasporto di operare in sicurezza, evitando ostacoli al normale svolgimento dell’attività”. (Com)