Speciale infrastrutture: Siria, nuova posa dei binari ferroviari danneggiati da guerra a Hama

- Squadre tecniche dell’Organizzazione generale delle ferrovie siriane, e della Compagnia generale per la costruzione ferroviaria, hanno riabilitato linee ferroviarie danneggiate durante la guerra a Hama, nella Siria centrale. Secondo l’ingegnere Saleh al Salman, direttore del ramo ferroviario di Hama, la maggior parte delle linee ferroviarie presenti nella zona è stata danneggiata negli anni scorsi in seguito a sabotaggi, manomissioni e saccheggi “da parte dei terroristi”. In particolare, sono stati danneggiati anche stazioni, mezzi, cavi di comunicazione e apparecchiature elettriche su tutta le rete. (Res)