Covid: Franco (Bankitalia), da riduzione mobilità ricaduta diretta su settore servizi

- Gli indicatori ad alta frequenza, quali quelli sui consumi di energia e sui trasporti, "mettono in luce che l’attività economica avrebbe perso slancio già a partire da settembre". Lo ha evidenziato ieri il direttore generale della Banca d'Italia, Daniele Franco, in occasione della 52ma Giornata del credito. "La riduzione della mobilità, specie quella legata alle attività ricreative e al tempo libero, ha una ricaduta diretta sull’attività nel settore dei servizi. Le indicazioni provenienti dai responsabili degli acquisti (indice Pmi) segnalano come i più recenti sviluppi epidemiologici abbiano ricominciato a incidere sulle prospettive delle imprese di questo comparto", ha aggiunto. "L’incertezza, i bassi livelli di fiducia dei consumatori e le misure di contenimento della pandemia nei nostri principali mercati di sbocco pesano sulle prospettive di domanda estera per l’economia italiana", ha osservato ancora Franco. (Rin)