Migranti: Musumeci, occorre superare approccio assistenzialista

- Ottenere una maggiore, solida cooperazione con investimenti seri nei Paesi poveri dell’Africa e fare in modo che il migrante, costretto a sbarcare sulle coste italiane, debba stare da noi 24 ore in modo tale da poter essere ricollocato, con un ponte aereo, in tutti e 27 i Paesi membri dell’Unione europea. Sono i due obiettivi, i due aspetti che secondo il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, dovrebbero essere considerati nella nuova normativa su immigrazione e sicurezza. "Occorre superare l’approccio assistenzialista fin qui seguito", ha spiegato il governatore intervenuto in audizione in videoconferenza, davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera in merito al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (Rin)