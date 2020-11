Agricoltura: "Miglior miele dei Parchi d’Abruzzo 2020”, edizione con ottima qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso per la selezione dei migliori mieli dei Parchi d'Abruzzo nato dalla collaborazione tra i Parchi del Gran Sasso e Monti della Laga, Majella, e d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) e del Parco Regionale Sirente Velino ha selezionato anche quest'anno i mieli più pregiati prodotti all'interno delle aree protette abruzzesi. Il Premio è stato assegnato nell'ambito della manifestazione "Mielinfesta" tra 66 mieli di varie tipologie iscritti al concorso da 44 apicoltori. Il miele raccolto quest'anno nonostante un'estate molto calda e siccitosa è risultato di ottima qualità soprattutto nella tipologia millefiori: merito questo della ricchezza di ambienti e fioriture che rendono unici questi luoghi in ogni stagione. È stato possibile così premiare tutte le categorie in concorso: i mieli millefiori (raccolti fino a 800 m di altitudine), i millefiori della montagna abruzzese (raccolti oltre gli 800 m di altitudine) e i mieli particolari, ovvero uniflorali. "È un vero peccato dover rinunciare quest'anno alla cerimonia di premiazione dei nostri apicoltori a causa dell'emergenza Covid – dichiara il direttore del Pnalm Luciano Sammarone – perché con la loro attività svolgono un'azione fondamentale per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali, contribuendo a conservare il patrimonio degli impollinatori, il cui ruolo ecologico è noto a tutti. Crediamo tanto in questo progetto che unisce e valorizza le produzioni di qualità delle aree protette della nostra Regione che ci diamo appuntamento fin da ora all'edizione del prossimo anno, dove finalmente potremo, ci auguriamo, premiare gli apicoltori in presenza così come è stato sempre fatto. (segue) (Gru)