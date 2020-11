Rifiuti: Calenda, per gestire problema a Roma raddoppiare impianto San Vittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gestire la questione dei rifiuti a Roma "bisogna raddoppiare il termovalorizzatore di San Vittore per poterli gestire all'interno della Regione senza essere dipendenti da altri". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Rds. "A Roma purtroppo i rifiuti vanno tutti fuori Regione perché non riusciamo a chiuderne il ciclo, per cui se un contratto per esportarli cade, i rifiuti finiscono in strada", ha aggiunto e ha spiegato: "La prima cosa da fare è rimettere sotto controllo le funzioni essenziali della città che sono il trasporto urbano, il decoro e la gestione dei rifiuti e proprio su questo tema la prossima settimana presenterò una proposta". (Rer)