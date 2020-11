Francia: attacco Nizza, attentatore trasferito in aereo a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brahim Aouissaoui, il tunisino 21 enne autore dell'attentato di Nizza rimasto gravemente ferito in uno scontro a fuoco con la polizia, è stato trasferito questo pomeriggio in aereo a Parigi per essere ricoverato nella capitale francese. L'assalitore è inoltre risultato positivo al coronavirus. "È partito e per noi è un sollievo", ha detto Michel Fuentes, segretario generale del sindacato Force Ovrière Sanità a Nizza. Fuentes ha sottolineato la "preoccupazione del personale" sanitario nell'ospedale dove era ricoverato Aouissaoui. Secondo i media francesi, l'aereo con a bordo Aouissaoui è atterrato all'aeroporto del Bourget, a nord di Parigi, alle 15:30. (Frp)