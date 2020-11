Covid: Franco (Bankitalia), ad aumento contagi corrisponde calo spese non essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una indagine ad hoc della Banca d’Italia, le intenzioni di risparmio "sono diffuse sia tra le famiglie che si aspettano un aumento del reddito (quasi il 70 per cento di questo gruppo) sia tra quelle che se ne attendono una riduzione (circa un quinto di questo gruppo)", ha precisato Franco. "La stessa indagine suggerisce che la quota delle famiglie che ridurrebbe le proprie spese per beni non essenziali (ad esempio quelle per alberghi, bar e ristoranti) è crescente all’aumentare del numero di contagi nella Regione ed è più alta per i nuclei che hanno subito una diminuzione del reddito dall’inizio della pandemia", ha concluso. (Rin)